الفيتوري :تحديات أمام صمود وقف إطلاق النار

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن مصير وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات أمام صمود وقف إطلاق النار مشددا على الحاجة ليس فقط للحفاظ عليه ولكن للبناء عليه حتى تعود ليبيا إلى سابق عهدها.

وقال الفيتوري في 23 أكتوبر وافقت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5 على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والذي ظل ساريًا منذ ذلك الحين باستثناء مناوشات صغيرة وبعض حوادث عنفيفة في أجزاء مختلفة من ليبيا. وتتألف اللجنة من عدد متساوٍ من الضباط العسكريين الذين يمثلون الأطراف المتحاربة الرئيسية – حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومنافسها، الجيش الوطني الليبي في الشرق-. وتمت المصادقة على اللجنة العسكرية المشتركة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510 والذي يدعو في الفقرة 4 إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ولم تحدد الاتفاقية الموقعة في جنيف تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة بشكل كامل الاختصاصات، كما أنها لم تشر على وجه التحديد إلى كيفية تنفيذ شروط وقف إطلاق النار. وفوق كل شيء افتقرت الوثيقة إلى أي آليات للتحقق من وقف إطلاق النار أو تفاصيل حول من سيتحقق من احترام هذه الشروط.

وكانت الفكرة هي أن الثقة وحسن النية بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة سوف تتطور بمجرد عودتها إلى الوطن حيث ستساعد المناقشات في بناء إجماع بين أعضائها مما يؤدي تلقائيًا إلى الاتفاق على القضايا الصعبة التي لم يتم تضمينها بوضوح في الوثيقة الأصلية. ومنذ أكتوبر تعمل اللجنة العسكرية المشتركة من سرت بوسط البلاد على إحراز بعض التقدم في مجال تبادل الأسرى على سبيل المثال مع إبقاء المدافع صامتة.

لكن الاعتماد على النوايا الحسنة لكلا الطرفين فشل حتى الآن في التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ شروط وقف إطلاق النار الأخرى. ومع ذلك فقد تم احترام وقف إطلاق النار في حد ذاته حتى الآن. منذ ما يقرب من خمسة أشهر حتى الآن كانت الخطوط الأمامية هادئة بينما تم تبادل جميع السجناء تقريبًا تحت إشراف لجنة فرعية.

ومع ذلك لم يتم تنفيذ التسريح الشامل لقوات الخطوط الأمامية، ولا يزال المقاتلون من الجانبين يتواجهون على طول خط معركة سرت الجفرة. ونجحت اللجنة العسكرية المشتركة في توفير الأمن لأعضاء البرلمان خلال اجتماعاتهم في سرت لمناقشة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. هذه ليست مسؤولية اللجنة العسكرية المشتركة لكنها أصبحت كذلك عندما قرر البرلمان الاجتماع في سرت. ومهما كان هذا الأمر إيجابياً إلا أنه لا يزال أقل مما تتطلبه اتفاقية وقف إطلاق النار.

وعلى سبيل المثال تدعو الفقرة 6 من المادة الثانية من وثيقة وقف إطلاق النار إلى الفتح الفوري للطريق السريع الذي يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية من الدولة الشاسعة. ومع ذلك لا يزال الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين طرابلس ومصراتة وبنغازي مغلقًا مما يجبر المسافرين على القيادة لمدة ساعتين إضافيتين. ورئيس الوزراء الجديد عبد الحميد دبيبة نفسه أُجبر على السفر إلى سرت من مسقط رأسه في مصراتة عن طريق الجو لحضور جلسة البرلمان في 8 مارس والتي صوتت بأغلبية ساحقة للموافقة على حكومته.

في 6 مارس زار دبيبة بلدة أبو قرين الصغيرة شرقي مصراتة حيث الطريق مغلق على أمل فتحه ليصبح أول مسافر يمر عبر سرت، لكنه أصيب بخيبة أمل. رفضت القوات هناك إزالة الحواجز والخنادق. وتقول الشائعات إن الميليشيات الموالية للحكومة في طرابلس طلبت 250 مليون دولار مقابل الطلب.

ولم يؤكد رئيس الوزراء ذلك ولم ينفيه في خطابه أمام البرلمان. وبدلاً من ذلك أكد “نأمل أن يتم فتح الطريق في القريب العاجل”. وعندما سئل عن موعدها أجاب “في الأيام القليلة المقبلة”.

والأهم من ذلك أن اتفاق وقف إطلاق النار يدعو جميع القوات الأجنبية والمرتزقة إلى مغادرة ليبيا بحلول 23 يناير. بعد شهرين تقريبًا من الموعد النهائي لرحيل هذه القوات لم يغادر أي مقاتل أجنبي أو مرتزق.

كما فشلت اللجنة العسكرية المشتركة حتى الآن في الاتفاق على عملية التحقق من وقف إطلاق النار مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريشش إلى الدعوة إلى إرسال مراقبين مستقلين غير مسلحين إلى ليبيا. وفي 6 مارس وصل فريق متقدم مكون من عشرة أعضاء من مراقبي الأمم المتحدة إلى البلاد لتقييم كيفية عمل بعثة التحقق الخاصة بهم. قد يحصلون قريبًا على مساعدة من البعثة البحرية الأوروبية إذا أمكن العمل على التفاصيل. وفي مقابلة مع موقع “ميدل إيست مونيتور” ُنشرت في 11 فبراير ألمح الأدميرال فابيو أغوستيني قائد العمليات البحرية الأوروبية لتعزيز حظر الأسلحة المفروض على ليبيا إلى فكرة توفير مراقبين.

وعلى ما يبدو فإن قرار إجلاء المقاتلين الأجانب من ليبيا ليس من اختصاص اللجنة العسكرية المشتركة. ويعتقد أن ما يقدر بنحو 20 ألف مقاتل ومرتزقة أجنبي موجودون على الأرض في ما لا يقل عن عشرة مواقع مختلفة. وهناك مرتزقة سوريون وقوات نظامية تركية في الغرب وألفا من مجموعة فاجنر الروسية في الشرق بما في ذلك سرت.

وكشف رئيس الوزراء الليبي يوم الثلاثاء أن إجلائهم صعب ويتطلب “مفاوضات” مع روسيا وتركيا. يبدو أن لا أنقرة ولا موسكو انتهوا من ليبيا على الرغم من الزخم السياسي الإيجابي الحالي الذي تجلى في الاتفاق الأخير على تشكيل حكومة وحدة وإطلاق عملية التوحيد.

ومع ذلك حققت اللجنة العسكرية المشتركة بعض النجاح عندما اجتمعت لجنتها الفرعية مع علي الديب قائد حرس المنشآت البترولية وهي قوة عسكرية تحمي منشآت النفط والغاز الحيوية في ليبيا. وفي اجتماع 17 نوفمبر في ميناء البريقة النفطي حاول كلا الجانبين تهدئة التوترات حول المنطقة المنتجة للنفط. وناقشوا إعادة الهيكلة والتوحيد وكيفية إدراجهما تحت هيكل قيادي واحد بدلاً من هيكلين كما هو الحال الآن. لكن لم يتم عقد اجتماع متابعة بعد مما أدى إلى انعدام الثقة في السيطرة على المنطقة النفطية التي تسيطر عليها حاليًا قوات المشير خليفة حفتر.

وسيتعين على رئيس الوزراء أن يكون مبدعًا في إيجاد طرق لتسريع قضية التوحيد، حيث تعتمد خزائن الحكومة بشكل شبه كامل على عائدات النفط والغاز.

وفي الواقع وقف إطلاق النار لا يزال قائما، لكن الحرب لم تنته بعد. قد لا تطلق القوات النار على بعضها البعض على طول خط المواجهة بين سرت والجفرة ، لكن الجمود في اللجنة العسكرية المشتركة مثير للقلق. إذا كان هناك أي شيء فهو يشير إلى حقيقة أن كل جانب بدعم من داعميه الأجانب لا يزال لديه أفكار أخرى حول العملية السياسية في البلاد بأكملها.

قد يكون إطلاق النار قد توقف، لكن الأصابع لا تزال على اازناد جاهزة لإطلاق النار. إن تسريح القوات وتوحيد قيادات الجيش من المجالات التي ستختبر فيها الحكومة القادمة بقوة.

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