بوسبيحة: لتكن سرت عاصمتنا السياسية

دعا رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان فى ليبيا، علي بوسبيحه، إلى أن تكون مدينة سرت عاصمة ليبيا السياسية.

وقال بوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “ينسب الفضل إلى أهله” “سرت هي صرة الوطن وهي من يجمع عليها الليبيون فى الملمات الجسام، وقاعة واقادوقو تمثل رمزية لأنها شهدت كثيرا من الاحداث واهمها ولادة الاتحاد الإفريقي ولقد عبث بها شذاذ الأفاق وتعمدوا تخريبها” مضيفا “نبعت فكرة إحيائها من جديد من مجلس القبائل والمدن الليبية وكان مقرر أن يعقد بها المؤتمر الجامع للقبائل والمدن الليبية وبمختلف توجهاتهم السياسية وتنوعاتهم الاجتماعية ولكن التجاذبات السياسية والأطماع الشخصية والتدخلات المباشرة من أصحاب النفوذ ودخول البلاد فى حرب طرابلس الدامية حالت دون تحقيق هذا الحلم”.

” style=”height: 310px;”>

وأضاف بوسبيحه “لابد أن اتقدم بالشكر والعرفان لمدير القاعة وللاخ الشيخ محمود بوراوي رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ومدن المنطقة الوسطى ولكافة أعضاءه على مابذلوه من جهد فى تنظيف القاعة وصيانتها على قدر جهدهم وإمكانياتهم حيث وجدوها خرابة ورفعوا منها أطنان من اعشاش وزبل الحمام بالاضافة إلى مخلفات مالحق بها من دمار ولولا هذا الجهد ما كان يتسنى لمجلس النواب أن يعقد بها اجتماعه بهذه السرعة” مقدما “التحية لأهل سرت عامة الذين أبدوا استعدادهم لاستضافة مؤتمر القبائل والمدن الليبية على نفقتهم الخاصة ولما قدموه من دعم لتهيئة قاعة واقادوقو لاستقبال هذا الحدث”.

وختم بالقول “سرت ومحيطها ليست ملك لأية قبيلة بل هي ملك لكل الليبيين وبها تواجد لأغلب القبائل الليبية فلتكن هي أم الجميع وبيت العائلة الكبيرة ليبيا وعاصمتنا السياسية”.