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حمودة : من أولويات الحكومة التمهيد لانتخابات 24 ديسمبر القادم

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد احمودة، أن الحكومة تسعى منذ الآن إلى تنفيذ أولوياتها التي تعهدت بها أمام الشعب الليبي، والمتمثلة في تمهيد الطريق لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وقال احمودة في تصريح له، إن جائحة كورونا هي الأخرى تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة التي وعدت بالتصدي لها، وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين.
أوضح احمودة فيما تعلق بعدم تسمية وزير للدفاع، أن طبيعة المنصب تتطلب الوصول إلى شخصية توافيقة، وهو ما يتطلب وقتا كبيرا.

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قناة ليبيا

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  • مشكلة وزير الدفاع سهل حلها ا لو هرشت مخك سخصية توافقية علاقته طيبة بالطرفين وجدتها احمد معتيق ايه رايك فهو من عقد اتفاق النفط مع الجيش الوطنى وهو من ذهب للشرق لتوحيد الميزانية ومقبول من الطرفين فهو منع مهتدكة سرت من قبل المليشيات وكان يسعى للسلام

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