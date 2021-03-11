حمودة : من أولويات الحكومة التمهيد لانتخابات 24 ديسمبر القادم

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد احمودة، أن الحكومة تسعى منذ الآن إلى تنفيذ أولوياتها التي تعهدت بها أمام الشعب الليبي، والمتمثلة في تمهيد الطريق لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وقال احمودة في تصريح له، إن جائحة كورونا هي الأخرى تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة التي وعدت بالتصدي لها، وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين.

أوضح احمودة فيما تعلق بعدم تسمية وزير للدفاع، أن طبيعة المنصب تتطلب الوصول إلى شخصية توافيقة، وهو ما يتطلب وقتا كبيرا.

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