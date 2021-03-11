السفير الأمريكي يرحب بمشاركة خمس نساء في الحكومة الليبية

رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بتمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا.

وقال نورلاند خلال مداخلته في الندوة الافتراضية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان ليبيا: المرأة في الصدارة إنه يرحب “بتمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة” بحسب للسفارة الأمريكية بموقع تويتر.

وضمت التشكيلة الحكومية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه خمس نساء هن لمياء أبو سدرة وزيرة الخارجية، وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية، مبروكة أوكي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، حليمة عبد ارحمن وزيرة العدل، وحورية الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة.