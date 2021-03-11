«جهاز اغنيوه»: ليس لنا علاقة بحادث اختطاف مواطنين بتاجوراء

قال ما يسمى بجهاز “دعم الاستقرار” بقيادة “اغنيوه الككلي”، إنه ليس له صلة بحادث الخطف والاقتتال بين ما تعرف بكتيبتي “أسود تاجوراء ” و”الضمان” بالقرب من الطريق الساحلي تاجوراء.

وزعم “جهاز دعم الاستقرار” في بيان مقتضب، عدم القبض على أي شخص اليوم الخميس في العاصمة الليبية طرابلس أو خارجها، مداعيا أن الشائعات التي يتم تداولها بشأن اختطاف مواطنين من قبل مجموعة تتبع الجهاز لا أساس لها من الصحة.

ولفت إلى أنه، نؤكد على نبذ مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، متابعا:” إننا نتابع هذه الواقعة وسنقوم بواجبنا للأفراج عن المختطفين وعودتهم إلى أهالم سالمين “.

وقالت مصادر مطلعة من داخل تاجوراء لـ”الساعة24″، في وقت سابق من اليوم، إن إقفال الشارة الضوئية “البيفي” بالطريق الساحلي تاجوراء، ما زال مستمرا، ويتم إرجاع سيارات المارة في الاتجاه العكسي من قبل مسلحين.

وأوضحت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن هناك تجدد الاحتقان بين كتيبتي “أسود تاجوراء ” و”الضمان” على خلفية محاولة الثانية خطف عناصر من الأولى، كما تم إغلاق الطرق الرئيسية وسماع زخات أسلحة متوسطة.

ولفت المصدر، إلى أن مجموعة من وجهاء وأعيان تاجوراء متوجهون إلى المحكمة لأنها ستنظر اليوم في القضية السابقة بين مليشيا “الضمان” و”أسود تاجوراء”، لافتا إلى أنهم خلال المرور في طريق الشط بعد كوبري أبوستة وهم متجهون إلى المحكمة، تم حصارهم من قوات الدعم والاستقرار ومعهم أفراد من مليشيا “الضمان” والاعتداء عليهم وخطف اثنين منهم.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أصدر صلاح أمر النمروش، وزير الدفاع في حكومة الوفاق، وقتها، أمرا بحل كتيبتي «الضمان» بقيادة علي دريدر، و«أسود تاجوراء» بقيادة نادر الأزرق التابعتين لحكومته، حسبما أفادت وسأئل إعلام موالية لحكومة الوفاق، كما قرر إحالة قادة الكتيبتين إلى المدعي العسكري في طرابلس للتحقيق معهم في الاشتباكات التي وقعت وقتها في منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء، وأصدر تعليماته باستخدام القوة ضد ما أسماهما الكتيبتين إذا لم يتوقفا فورا عن إطلاق النار.

وكان شهود عيان قد أفادوا لـ”لساعة 24”، في شهر سبتمبر الماضي، أن مدينة تاجوراء شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت بين ما يعرف بـ”مليشيا الضمان” و”مليشيا أسود تاجوراء” بمنطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد، وأكد شهود عيان، أن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرين إلى أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من “مليشيا الضمان” بالرماية على عنصرين من مليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما.