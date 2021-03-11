اتحاد نفطي مستقل: نشك في إمكانية نجاح الحكومة الليبية

قال اتحاد نفطي مستقل، “إننا ما نزال نشك إلى حد ما بشأن (إمكانية نجاح) الحكومة الليبية المعينة حديثا” بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، عقب نيلها الثقة في تصويت مجلس النواب أمس بمدينة سرت.

وأضاف رئيس الفرع الإيطالي للاتحاد المستقل وغير النقابي لقطاع النفط (FederPetroli)، ميكيلي مارسيليا في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية الخميس، أن “الثقة التي حظي بها عبد الحميد الدبيبة مهمة أيضًا من ناحية المكان الذي حدث فيه كل شيء، أي سرت”.

وأشار مارسيليا إلى أن “رجل الأعمال الليبي الدبيبة، يعرف مشاكل الصناعة في البلاد، وهذا أمر أكثر من إيجابي”، لكن “المشكلة الأقوى والأكثر إلحاحا، هي التأثير القوي للأمم المتحدة، والتي تعرض عملها للانتقاد في مختلف البلدان في السنوات الأخيرة”.

وذكر رئيس (FederPetroli) إيطاليا، أن “الحكومة ستكون انتقالية حتى 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ونأمل أن يتم تحرير أموال عائدات النفط التي لا تزال مجمدة من قبل مؤسسات طرابلس”، وأن “تتمكن ليبيا من أن تحظى في أسرع وقت ممكن، بانتخابات سياسية ديمقراطية”.