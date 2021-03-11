إسماعيل الشريف: منحنا الدبيبة الثقة استجابة للرغبة الشعبية في توحيد المؤسسات

أكد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، إن منح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة جاء استجابة لرغبة المواطنين في توحيد مؤسسات الدولة.

وأضاف إسماعيل الشريف، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن تشكيلة الحكومة التي جاء بها الدبيبة كانت مختلفة عن التشكيلات التي قدمتها الحكومات السابقة، وشاملة للمكونات كافة.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.