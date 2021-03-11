الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيرش، بمنح مجلس النواب الليبي حكومة الوحدة الوطنية الثقة، واصفا ذلك بالخطوة المهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا.

وفي بيان له حث غوتيريش الحكومة الجديدة، بالتعاون مع مجلس النواب، على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.

كما جدد الأمين العام دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

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