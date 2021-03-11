صنع الله يبحث التعاون الاقتصادي مع الشركات البريطانية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال النفط والغاز.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس اليوم الخميس بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال النفط والغاز ومتابعة وتعزيز التعاون في مجال النفط مع الشركات البريطانية في مختلف المجالات والاستفادة من خبراتها.