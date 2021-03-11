تمهيدًا لإجراءات التسليم والاستيلام.. الرقابة الإدارية إداراتها بالقيام بحملات تفتيشية على وزارات الوفاق

ليبيا – طالب مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبراهيم أبو سعد مديري الإدارات العامة الرقابية بالقيام بحملات تفتيشية على المجلس الرئاسي وكافة الوزارت، وقفل سجلات البريد الصادر والوارد بها.

أبو سعد وفي قرار له أطلعت المرصد على نسخة منه اليوم الخميس، كلف مديري الإدارات باستلام أرقام آخر القيودات اليومية وإذونات الصف وأرقام الصكوك بكافة الحسابات المصرفية، ومتابعة إجراءات التسليم والاستلام التي ستتم خلال الأيام القادمة.

وهنأ مدير مكتب رئيس الهيئة كافة الشعب الليبي بموافقة مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية