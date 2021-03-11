برلماني أوروبي: إيطاليا ستكافح من أجل الحصول على الدعم الكامل لليبيا من بروكسل

أكد عضو البرلمان الأوروبي من حركة «خمس نجوم» الإيطالية فابيو ماسيمو كاستالدو أن روما ستدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وستكافح من أجل الحصول على الدعم الكامل لليبيا من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر كاستالدو وهو نائب رئيس البرلمان الأوروبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الجمعة، أن ليبيا مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة «تُقلب صفحة على مستقبل أفضل للبلاد».

وقال كاستالدو «يسعدني أن أسمع الأنباء عن نتيجة التصويت بالثقة الذي عبر عنه البرلمان الليبي، والذي قرر بأغلبية كبيرة جدًا، دعم حكومة الوحدة الوطنية للرئيس عبدالحميد الدبيبة»، واصفا هذه الخطوة بأنها «يوم تاريخي يصادف ظهور أول رئيس جهاز تنفيذي ليبي موحد في السنوات السبع الماضية».

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كما اعتبر نائب رئيس البرلمان الأوروبي أن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية «اختيار يظهر إرادة ملموسة لفتح صفحة سياسية جديدة في بلد مضطرب». مؤكد أن «الشعب الليبي يستحق مستقبلاً أفضل بعد ما يقرب العقد من الانقسامات والصراعات».

كما أكد عضو حركة خمس نجوم، أن «إيطاليا، ستواصل كعادتها الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين من خلال الاستمرار بتقديم كل دعمها في المرحلة الانتقالية التي ستؤدي إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وستكافح من أجل الحصول على الدعم الكامل والمقتنع للبلاد من قبل الاتحاد الأوروبي أيضًا».

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