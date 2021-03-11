ليبيا الان

المشري والسفير الأمريكي يتفقان على ضرورة مساعدة الحكومة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتفق رئيس مجلس الدولة خالد المشري والسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” على ضرورة مساعدة حكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها؛ للوصول إلى الاستحقاقات المطلوبة منها في حينها وفي مقدمتها انتخابات 24 ديسمبر 2021.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري ناقش مع السفير الأمريكي هاتفيا اليوم الخميس العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبرا عن الأمل في أن تتيح حكومة الوحدة الوطنية فرصة لإعادة مؤسسات الدولة تحت سيادة واحدة، وأكدا على ضرورة مساعدة حكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها؛ للوصول إلى الاستحقاقات المطلوبة منها في حينها وفي مقدمتها انتخابات 24 ديسمبر 2021.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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