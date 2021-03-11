روسيا: منح الثقة لحكومة الدبيبة خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الليبية

ليبيا – رحبت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء بموافقة مجلس النواب على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، معتبرة أنها “خطوة مهمة” نحو تجاوز الأزمة الليبية.

الوزارة ذكرت في بيان لها وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “نرحب بقرار البرلمان الليبي، ونعتبره خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا على أساس توافق بناء مقبول بين الأطراف المتحاربة، وحوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة”.

وأضافت الوزارة: “إن ليبيا كانت وستظل شريكًا مهما لروسيا في شمال إفريقيا، ونهدف إلى زيادة تطوير الاتصالات السياسية بين البلدين، واستعادة مستوى عالٍ من التعاون الثنائي بسرعة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والفنية والإنسانية”.