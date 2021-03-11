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الرئيس تبون يرحب بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رحب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومنحها الثقة من  مجلس النواب، معبرا عن تأييده لها، واستعداده التام لمساندتها.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن تبون أبدى أمله في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات الهامة نهاية هذا العام، مؤكدا أن الجزائر التي أثبتت قولا وفعلا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي، وتضامنها غير المشروط معه، لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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