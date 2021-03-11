رئيس “المجلس العالمي للتسامح والسلام” يهنئ الدبيبة على نيل ثقة مجلس النواب

هنأ أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة والشعب الليبي بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال الجروان، في بيان طالعته “الساعة 24″، إن المجلس العالمي للتسامح والسلام وأعضاءه وشركاءه حول العالم، يهنئون الشعب الليبي على مثل هذه الخطوة المهمة، متمنين لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الليبي من رقي وازدهار ونماء.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن هذه الخطوة المباركة تشكل تقدماً إيجابياً في اتجاه تحقيق السلام المستدام، والمصالحة الوطنيّة الشاملة في ليبيا، وإعلاء قيم التسامح والسلام.

وأعرب الجروان عن تطلع المجلس العالمي للتسامح والسلام لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع حكومة الوحدة الليبية ومجلس النواب الليبي، مبديا استعداد المجلس وأجهزته المختلفة لتقديم كافة الجهود والخبرات لدعم الشعب الليبي وبالأخص في مجال بناء السلام، والتعايش السلمي، والتنمية البشرية المستدامة ونشر ثقافة التسامح، واحترام مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائبا، خلال الجلسة التي عقدت لليوم الثالث على التوالي بمدينة سرت أمس الأربعاء للنظر في هذا الأمر.