رئيس الاستخبارت الفرنسي يطلع على رؤية السيسي تجاه الوضع في ليبيا

ليبيا – أشاد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي برنارد إيمييه في لقاء جمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء بالتأثير الإيجابي الكبير للمبادرة التي أعلنها الأخير عن الخط الأحمر في ليبيا.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي على المستوى الأمني والعسكري، كما تم تبادل وجهات النظر واستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية في إطار التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بمكافحة انتشار خطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، أكد السيسي على أهمية عامل التنسيق المنتظم في هذا الصدد لتطوير جهود مكافحة الفكر الأيديولوجي المتطرف والعنف والإرهاب، ولتعظيم الضغوط على التنظيمات والجماعات الإرهابية، مشددًا على أن استعادة مؤسسات وأركان الدول التي تعاني من أزمات من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار بكافة المنطقة، وتقويض الأخطار المحيطة بها.

من جانبه؛ أكد رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي حرص بلاده على التنسيق المستمر مع مصر إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بالمنطقة، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، وذلك من منطلق دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره، وجهود السيسي الفعالة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما اطلع رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي على رؤية السيسي تجاه المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية بشرق المتوسط، وكذلك الأوضاع في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية