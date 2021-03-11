قوات الأمن تلقي القبض على متورطين بعدة جرائم في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – أمن

ضبط مكتب البحث الجنائي في مديرية أمن طرابلس عدد من المتهمين في جرائم سرقة وخطف وتهديد بالقتل خلال الفترة الماضية.

وتمكن أفراد المكتب من ضبط متهم بواقعة سرقة محرك قبل عامين، إضافة إلى الإيقاع بمتهم ارتكب جريمة خطف في يونيو الماضي حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوقف أفراد المكتب قائد سيارة اتضح أنها مسروقة بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي، وضبطوا آخر متهم بارتكاب جريمة ضرب في مركز شرطة باب بن غشير، وآخر ارتكب جريمة سرقة منزل بنطاق مركز شرطة الحي الصناعي أيضا، وضبط مطلوب لمركز شرطة غوط الشعال في واقعة سب وتهديد بالقتل.

كما قبضوا على مطلوب لمركز شرطة باب بن غشير في واقعة تهجم على منزل وأجانبين تورطا في جريمة سرقة بغوط الشعال إضافة إلى حل عدد من القضايا الأخرى.