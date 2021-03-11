الأطرش: إذا لم يستطع الدبيبة نقل إحداث نقلة نوعية من خلال انتخابات جديدة فنحن ندور في حلقة مفرغة

ليبيا – قال أستاذ القانون سامي الأطرش إن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة ليست لديه رؤية واضحة حول الهدف المرتبط ببضعة أشهر؛ لذلك فإن الخطط المؤقتة والآنية لن تجدي في التوصل إلى الهدف الأسمى الانتخابات.

الأطرش وفي مداخلة مع برنامج “البلاد” الذي بث عبر قناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء أضاف: “ليست لدينا حكومة قادرة على وضع الاستراتيجيات وسياسات طويلة المدى؛ بسبب ضعف الخطاب السياسي إلى جانب التشكيلة الوزارية الموسعة التي تعطيني انطباعًا أن الجميع سيكون قابلًا للانصياع لفترة أطول لهذه الحكومة”.

وتابع :”هذه الحكومة، إذا لم تستطع نقل المجتمع الليبي نقلة نوعية من خلال انتخابات جديدة ينتج عنها رئاسة وزراء جديدة وفق لإعلان دستوري منظم، بالتالي فنحن ندور في حلقة مفرغة”.

الأطرس اختتم حديثه بقوله: “الأولوية عند رئيس الحكومة تبدو غير واضحة وغير مدروسة، تعمل في الإطار القديم للحكومات السابقة نفسه، لذلك من المستحيل أن تقدم هذه الحكومة شيئًا في فترة الأشهر العشرة”

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية