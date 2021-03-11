الحليق: المطلوب من حكومة الدبيبة اتخاذ قرار بطرد جميع الأجانب والمرتزقة من ليبيا

ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية الشيخ السنوسي الحليق الزوي إن منح الثقة لحكومة الدبيبة قرار تاريخي؛ لأنها مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد، ولا مناص من المصالحة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، وتذليل الصعاب أمام الشعب الليبي الذي ذاق مرارة الانقسام المؤسساتي طيلة السنين العجاف الماضية.

الحليق وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الخميس، أوضح أن نجاح حكومة الوحدة الوطنية هو بداية الاستقرار والأمن؛ لأن المجتمع الليبي هو عائلة واحدة ولنا مصير واحد لن تفرقه الأزمات ولا الحروب ،على حد تعبيره.

وشدد على الروابط والعلاقات الاجتماعية القوية إلى جانب ترابط أسري وترابط عشائري فلا يوجد اليوم إلا السلام والجميع يدعم للسلام وليس للاستسلام.

ورأى الحليق أن المطلوب من حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ قرار بطرد جميع الأجانب والمرتزقة من ليبيا، فلا مكان لهم بيننا، وفقاً لقوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية