بلدية طبرق تستجيب لاستغاثة مواطن غرق بيته بالمياه السوداء

أخبار ليبيا 24 – خاص

تقدم مواطن من سكان حي المنارة بمدينة طبرق بنداء استغاثة إلى عميد بلدية طبرق بسبب غرق بيته بالمياه السوداء بسبب جذور شجرة عملاقة .

واستجاب على الفور عميد بلدية طبرق لنداء الاستغاثة، وكلفت مكتب المشروعات لإزالة الشجرة العملاقة التي توغلت اسفل المنزل وهاجمت شبكة المجاري وأصبح البيت مهدد بسبب هذه الشجرة.

وكلف عميد المجلس البلدي أعضاء من المجلس ومكتب المشروعات للشروع في الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ هذه الأسرة .

يشار أن عميد بلدية طبرق يفتح مكتبه بشكل يومي لاستلام شكاوى المواطنين.