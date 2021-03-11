الفرجاني: الحد من النفوذ الأجنبي وطرد المرتزقة التحدي الأكبر للدبيبة ووزرائه

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي ناصف الفرجاني على أن الحد من النفوذ الأجنبي وطرد المرتزقة هو التحدي الأكبر للدبيبة ووزرائه الآن.

الفرجاني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء، شدد على ضرورة التخلص من تبعات التدخل الأجنبي، وما خلفه من مرتزقة وأسلحة لدى مجموعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، وأخرى كانت تعمل تحت غطائها السياسي.

واعتبر أن توحيد المؤسسة العسكرية بدعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة، واستعادة السيطرة على السجون خارج القانون والتي ارتكبت بها العديد من المجازر في حق الليبيين، أمر ضروري الآن.

الفرجاني نبه إلى ملف المصالحة الوطنية ومعالجتها بطرق صحيحة برفع الضرر وتفعيل القانون، مؤكدًا أنه إذا نجح المسار العسكري والأمني فستنجز مهمة الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية