العالمي للتسامح والسلام يشيد بمنح الثقة لحكومة الوحدة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

هنأ رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، ورئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة والشعب الليبي بمناسبة نيل حكومته الثقة من مجلس النواب.

الجروان قال – في بيان له اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – إن المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضاءه وشركاءه حول العالم، يهنئون الشعب الليبي على مثل هذه الخطوة المهمة، متمنين لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الليبي من رقي وازدهار ونماء.

ولفت إلى أن هذه الخطوة المباركة تقدمًا إيجابيا في اتجاه تحقيق السلام المستدام، والمصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وإعلاء قيم التسامح والسلام.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام تطلع المجلس لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع حكومة الوحدة الليبية ومجلس النواب الليبي، معربًا عن استعداد المجلس وأجهزته المختلفة لتقديم كافة الجهود والخبرات لدعم الشعب الليبي الكبير وبالأخص في مجال بناء السلام، والتعايش السلمي، والتنمية البشرية المستدامة ونشر ثقافة التسامح، واحترام مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان.