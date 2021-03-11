السفير الأمريكي: المرأة الليبية أمام مرحلة تاريخية

نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ندوة افتراضية بعنوان “ليبيا.. المرأة في الصدارة”.

وأجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مداخلة خلال الندوة قائلاً: إنها “للحظة تاريخية للمرأة الليبية.. لا يمكن لأي بلد أن ينجح إذا أقصى نصف سكانه”.

وتأتي إشادة السفير بعد الحضور النسائي اللافت بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حيث تولت خمس نساء حقائب وزارية، بداية من نجلاء المنقوش التي عيّنت وزيرة للخارجية، وحليمة ابراهيم عبدالرحمن، وزيرة للعدل؛ ووفاء أبو بكر محمد الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية؛ ومبروكة توفي عثمان اوكي، وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية؛ وحورية خليفة ميلود الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة.

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