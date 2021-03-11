ليبيا تسجل 1073 إصابة و 10 وفيات بكورونا

سجلت ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1073 إصابة بفيروس كورونا، و10 وفيات، حسب تقرير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي أكد فيه ارتفاع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 142 ألفا، و671.
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قناة ليبيا
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