المصباحي: الفقر وملف المرتزقة وجمع السلاح من أبرز التحديات التي تواجه حكومة الدبيبة

ليبيا – اعتبر رئيس ديوان المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ ليبيا محمد المصباحي منح البرلمان الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فرحة واستحقاقًا مهمًا لليبيين.

المصباحي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء قال: “نبارك لأنفسنا على هذا الاستحقاق، وسنصل بفضله إلى الانتخابات العامة في ليبيا يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل”.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة لديها العديد من التحديات، خاصة ما يتعلق بتوحيد جميع مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مشكلة الفقر وتدني مستوى معيشة الليبيين، وملف المرتزقة وجمع السلاح ودعم المفوضية العامة للانتخابات.

المصباحي لفت إلى أن هناك تحديات أخرى أمام الحكومة، وتتمثل في عودة المهجرين وإخراج السجناء والمصالحة الوطنية وإعادة النسيج الوطني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية