ورشة عمل حول تطبيقات الإنترنت والوسائط المتعددة للتعليم عن بعد في جامعة صبراتة

نظم قسم اللغة الفرنسية بجامعة صبراتة، ورشة عمل تدريبية حول تطبيقات الإنترنت والوسائط المتعددة للتعليم عن بعد، وسط حضور شمل عميد كلية الآداب والتربية، ورئيس قسم اللغة الفرنسية، ومدير مكتب الاستشارات والبحوث والتدريب، ومدير مكتب الجودة، وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
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قناة ليبيا
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