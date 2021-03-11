انتحار طفل لم يتجاوز عشر سنوات يهز مدينة جنزور

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت مديرية أمن جنزور ، عن تسجيل حادثة انتحار طفل لم يتجاوز عمره عشر سنوات وفق بلاغ ورد من مركز شرطة شهداء عبد الجليل .

وقالت المديرية، اليوم الخميس، إن الشرطة قامت بما يلزم من أعمال اجرائية في هذه الواقعة وكلفت رئيسة مكتب حماية الطفل والأسرة بمديرية امن جنزور بالوقوف على ملابسات هذه الحادثة والظروف المحيطة بها ومحاولة تفسير ماحدث.

وأوضحت المديرية أن هذا الطفل المتوفي فقد والديه في حادث سير مروع عندما كانت الأسرة بالكامل في تلك السيارة وظل هذا الطفل كثيرًا ما يُحدث أخوته بأنه يشاهد خيال والديه في المنزل.

وفي الأيام الأخيرة وبعد أن أصيبت أخته الوحيدة التي كان شديد التعلق بها بفايروس كورونا الأمر الذي أدى إلى إبعادها عن المنزل وعزلها خوفا من العدوى فكان كثيرا ما يتصل بها ويطلب منها العودة إليه.

إلى أن جاء اليوم الأخير حيث قام هذا الطفل في المساء بربط سلك كهرباء بنافدة الغرفة وانتحر في حادثة مؤسفة هزت المدينة، و ألقت بأصابع اللوم و الاتهام على مؤسسات الدولة.