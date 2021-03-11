كلاوديا غازيني: الطريق في ليبيا لا تزال طويلة ولا تخلو من العقبات

اعتبرت خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية الإيطالية كلاوديا غازيني أن الطريق في ليبيا «لا تزال طويلة ولا تخلو من العقبات» رغم منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة من مجلس النواب خلال اجتماعه أمس الأربعاء في مدينة سرت، واصفة العملية بـ«التصويت الإيجابي».

وقالت غازيني لوكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الخميس، إن تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية «إيجابي لكن الطريق شاقة بالنسبة لليبيا…ولا تزال طويلة ولا تخلو من العقبات، فهناك قبل كل شيء مسألة قيادة القوات المسلحة في بلد شهد بعد عهد القذافي ظهور الرجل القوي خليفة حفتر بدعم من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح».

وأشارت غازيني إلى أن «التصويت بالثقة تركز حصرياً على رئيس الوزراء المكلف وجهازه التنفيذي، في حين لم يكن هناك أي ذكر للمجلس الرئاسي وخارطة الطريق التي وضعت خلال محادثات جنيف وتونس» في إشارة إلى اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي عقدت برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكرت الخبيرة بالشأن الليبي بأن انتخاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «جرى بالتزامن مع انتخاب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أشخاص»، وأنه «وفقًا لخارطة طريق جنيف، يصبح هؤلاء الأعضاء الثلاثة في المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة».

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