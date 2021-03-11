الخارجية الإيطالية تبدي استعداد بلادها للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة

وصفت وزارة الخارجية الإيطالية، منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بالنتيجة المهمة والمشجعة للعملية السياسية في البلاد، والتي قالت إنها ستفتح الطريق لانتقال مؤسسي فعال باسم وحدة ليبيا.

وأكدت الخارجية الإيطالية في بيان لها مواصلة بلادها الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، واستعدادها للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة، مشيرة إلى أن ما حدث الآن في ليبيا يأتي بعد المسار الذي حددته عملية برلين، والسعي لتحقيق بعض الأهداف ذات الأولوية، كإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، والتنفيذ الملموس لاتفاقية وقف إطلاق النار.

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