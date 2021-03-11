«غوتيريش»: منح الثقة «لحكومة الوحدة» خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار والازدهار بليبيا

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيرش، بمنح مجلس النواب الليبي، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الثقة، مؤكدا أنها خطوة مهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا.

وحث غوتيريش، في بيان له، الحكومة الجديدة، بالتعاون مع مجلس النواب، على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة مواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.

وجدد الأمين العام، دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.