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ورشة عمل بعنوان : الدور الفعال للرقابة والتوعية الانتخابية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقيمت ورشة عمل بعنوان، الدور الفعال للرقابة والتوعية الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات القادمة وبرعاية مركز التمكين للدراسات والاستشارات الاستراتيجية، من قبل المدربين المتخصصين من المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية منظمات المجتمع المدني، حيث ستستمر ثلاثة أيام، تتبعها دورات تدريبية متواصلة.
ويقيم مركز التمكين برامجه التنموية التدريبية وفق برامج المسؤولية المجتمعية بشكل مستمر، بالائتلاف مع الكثير من المنظمات لأداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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