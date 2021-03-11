أقيمت ورشة عمل بعنوان، الدور الفعال للرقابة والتوعية الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات القادمة وبرعاية مركز التمكين للدراسات والاستشارات الاستراتيجية، من قبل المدربين المتخصصين من المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية منظمات المجتمع المدني، حيث ستستمر ثلاثة أيام، تتبعها دورات تدريبية متواصلة.

ويقيم مركز التمكين برامجه التنموية التدريبية وفق برامج المسؤولية المجتمعية بشكل مستمر، بالائتلاف مع الكثير من المنظمات لأداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية.

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