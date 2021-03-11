بليحق: مجلس النواب جاهز لعقد جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الدبيبة الإثنين القادم

ليبيا – أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق جاهزيتهم لعقد جلسة في مدينة بنغازي الإثنين القادم، لأداء اليمين القانونية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

بليحق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الخميس، أوضح أن النصاب لن يكون شرطًا لأداء القسم، وسيتم الترتيب عن طريق إدارة العلاقات لتوفير طائرة تتيح الذهاب والإياب للنواب في نفس يوم أداء القسم وفق رغبتهم، على حد تعبيره.

وقال: إن عقد جلسة جديدة لمجلس النواب من أجل مناقشة الميزانية يعتمد على مدى جاهزية الحكومة الجديدة، وقد تكون في نفس الأسبوع من أداء اليمين، مشيرًا إلى أن الأمور ستتضح أكثر الإثنين القادم تاريخ الجلسة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية