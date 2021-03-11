المحجوب: ما قاله الدبيبة بشأن المرتزقة يتماشى تمامًا مع مهام القوات المسلحة وندعم ما يقوله

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب إن مهام الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة محددة وواضحة، مشددًا على أنه لا مجال لتكرار تجربة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

اللواء المحجوب وفي لقاء مع قناة “العربية الحدث”، أوضح أن مهمة الحكومة واضحة في مجموعة من النقاط، وهي تحقيق مصالحة وطنية، وتوحيد المؤسسات، وما يتعلق بالانتخابات.

وتابع قائلًا: إن مهام الحكومة الجديدة محددة وواضحة وليست فتح ثغرات لمزيد من الانقسام أو المشاكل.

اللواء المحجوب أشار إلى أن ما قاله عبدالحميد الدبيبة بأن المرتزقة والقواعد الأجنبية خنجر في ظهر الوطن يتماشى تمامًا مع مهام القوات المسلحة.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بحقيبة الدفاع التي ما زالت بيد رئيس الحكومة، فهي حقيبة حساسة بالتأكيد.

وأوضح أن البعض ينظر إلى وزارة الدفاع أنها ضمن الأعمال المدرجة في مهام الحكومة، التي انبثقت من أجلها، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وأن يكون لها دور في ضم المجموعات المسلحة ممن تنطبق عليهم الشروط ،مؤكداً أن هناك مشاورات بشأن حقيبة الدفاع.

وفي ما يتعلق بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، قال المحجوب إن لجنة 5+5 أوضحت كل ما يتعلق بهذا الجانب، وهو تفكيك المجموعات المسلحة والحكومة لا يمكن أن تغفل مقررات اللجنة العسكرية المشتركة، التي اتفق عليها الطرفان. ومعروف أن هناك أجساما لا تنضوي تحت الشرعية ولا الجيش إلا اسماً“

وشدد على أن الدبيبة يعرف تماما أهمية هذه المرحلة بالنسبة لليبيا، ونحن نثق في أن الجميع حريص على ألا تنزلق البلاد إلى منزلق آخر أسوأ ،على حد قوله.

المحجوب لفت إلى أن الدبيبة محسوب عليه كل حرف يقوله، وهناك من يترصد كل كلماته لأغراض مختلفة يعرفها الجميع، وهو مجبر أحيانا أن يتحدث كرجل اقتصاد وأخرى كدبلوماسي، ونحن نفهم ونقرأ ما يقوله وندعم ما يقول، لكن نريد أن تصبح أفعالا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية