حمودة: حكومة الوحدة الوطنية لن تقبل بوجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية

ليبيا – قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن من أهم أولوياتهم السعي نحو تمهيد الأرضية لعقد الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

حمودة وفي تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأربعاء وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، التي ستكون نتيجةً لتوحيد المؤسسات الليبية، متضمنة التصدي لجائحة كورونا وتقديم الرعاية اللازمة.

وعدّ المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية عدم تسمية وزير للدفاع بأنها ليست إخفاقًا، بل تم تسمية رئيس الحكومة لهذا المنصب من قبل المجلس الرئاسي مجتمعًا، لأن طبيعة المنصب تتطلب الوصول إلى شخصية توافيقة، والأمر يتطلب وقتًا أوسع.

حمودة أشار إلى أنهم لن يقبلوا بوجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية بشكل غير شرعي، وأن الملف يتطلب العمل بحكمة ورويَّة والتنسيق مع لجنة 5+5 والأجسام الأمنية لمعالجة الملف بشكل نهائي.