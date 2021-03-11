ليبيا الان

ديوان المحاسبة: 700 ألف دينار تكالف حضور السراج للجمعية العمومية للأمم المتحدة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف ديوان المحاسبة في تقريره لسنة 2019 أن المجلس الرئاسي قام بإصدار العديد من التفويضات المصلحية لبعض السفارات بالخارج دون قيدها بسجل الاعتماد في خانة الارتباطات القائمة حيث تم تحميل القيمة على البند مباشرة كمصروفات فعلية فضلا عن عدم قيام المجلس بطلب قرير بالمصروفات بالمخالفة للمادة 21 من لائحة الميزانية والحساب والمخازن منها مثلا مخصصات رحلة رئيس لمجلس الرئاسي فائز السراج لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي بلغت 700,000 دينار وتم تحويلها لصالح البعثة الليبية في نيويورك كما أن نفقات اجتماع رئيس المجلس للقمة الخامسة للدول المصدرة للنفط  بلغت 150,000 دينار لسفارة ليبيا بغينيا. 

ولفت التقرير إلى تغطية حجز الفنادق وإصدار تذاكر درجة أولى لبعض موظفي المجلس وعائلاتهم وأشخاص لا تربطهم علاقة بالمجلس لغرض العلاج بالخارج. 

وبين التقرير أن المجلس الرئاسي صرف مكافأة تشجيعية تعادل مرتب شهرين بمبلغ 28,40 دينار لكل من رئيس قسم الشؤون المالية ورئيس قسم المخازن ورئيس وحدة المنظومات المالية ورئيس وحدة المحفوظات الإدارية بالمخالفة لشروط وضوابط صرف المكافآت التشجيعية الواردة بقانون علاقات العمل   

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن الالتزامات المالية القائمة على المجلس الرئاسي عن سنوات 2016،2017،201 والتي لم يتم تسويتها بلغت 12,633,710 دينار

ولفت التقرير إلى أن قيمة العهد المالية المصروفة خلال السنة 2019 بلغت نحو 229,955 دينار لعدد 13 عهدة منها صرف عهد مالية بقيمة 79,995 دينار لموظفين لا يتقاضون مرتباتهم من المجلس الرئاسي 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • حسابات خاطئة وفيها سرقة من مصراتة والاحزاب ـ إملا تكلفة محلس النواب ـ قداش زعمة قالوا مجلس النواب مدايريين حفلة أوسكار فالفنادق ومقاهي للنسون ـ لا عرف ولا شرع يسمح لي هالترهات الشاذة عن المجتمع الليبب المسلم ـ ششوره شيابين ليبيا نسوا الزقية والمسواق وما علموهاش لأولادهم .؟ !!

    رد