وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث مع نظيرها المالطي التطورات السياسية في ليبيا

ليبيا – استقبلت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي اليوم الخميس نظيرها المالطي بايرون كاميليري، وذلك في مقر وزارة الداخلية الإيطالية.

الجانبان تحدثا خلال اللقاء بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية عن سير المفاوضات الأوروبية حول الميثاق الجديد للجوء والهجرة، في ضوء الاجتماع الذي سيعقد في أثينا الأسبوع المقبل، بين المسؤولين بوزارة الداخلية في إيطاليا ومالطا واليونان وقبرص وإسبانيا.

وناقش الوزيران القضايا الثنائية الرئيسة المرتبطة بإدارة تدفقات الهجرة، مع إيلاء اهتمام خاص للتطورات السياسية الأخيرة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية