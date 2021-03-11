الخارجية السودانية تُرحب بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

رحّبت وزارة الخارجية السودانية، بنيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ثقة مجلس النواب.

وأعربت الخارجية السودانية، في بيان لها، عن أملها في أن تُشكل الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في المسار السياسي، تعزيزاً للجهود الرامية إلى إقرار السلام والاستقرار في ليبيا.

وقدّمت وزارة الخارجية السودانية التهنئة للحكومة الجديدة والشعب الليبي، بهذه الخطوة التي وصفتها بالمباركة.

كما أعربت الخارجية السودانية، عن كامل استعدادها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، لدعم أواصر التقارب والإخاء وحُسن الجوار بين السودان وليبيا.

وثمّنت الخارجية السودانية، جهود مجلس النواب بعد عقده الجلسة التي عُقدت في مدينة سرت.

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