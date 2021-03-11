ديوان المحاسبة: أكثر من مليون دينار قيمة وجبات الإعاشة لحراس مكلفين بمهام خاصة

كشف ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2019 أن المجلس الرئاسي صرف مبلغ 1,127,025 دينار لصالح فندق مقابل وجبات إعاشة لأفراد الحراسة المكلفين بمهام خاصة مع تحميل القيمة على بند إعلان وعلاقات عامة بالمخالفة لأحكام المادة 10 من قانون النظام المالي للدولة وعدم وجود عقد بين المجلس والفندق يتضمن الشروط القانونية وقيمة الوجبات والعدد الفعلي والأسعار والمواصفات وغيرها حيث تم الإجراء بناء على تأشيرة مدير مكتب الرئيس بالموافقة على الرسالة الواردة من مدير إدارة الشؤون الأمنية لرئيس المجلس الرئاسي والتي تضمنت توفير 60 وجبة فطور وغداء وعشاء دون تحديد المدة.

وأشار التقرير إلى أن المجلس قام بتسديد مبلغ 93,670 دينار وكذلك مبلغ 37,300 دينار لمركز صيانة سيارات مقابل صيانة سيارات تابعة للمجلس.

ولفت التقرير إلى ارتفاع تكاليف قيمة صيانة السيارات حيث وصلت قيمة صيانة بعضها إلى 12,000 دينار مبينا عدم وجود عقد مبرم بين المركز والإدارة المختصة بالمجلس (تكليف مباشر) وتحميل القيمة على بند قطع غيار ومهمات وأدوات بدلا من تحميلها على بند الصيانة وقطع الغيارإلى جانب عدم إرفاق تقارير بإتمام الصيانة على السيرات.

ولفت التقرير لتكيف شركة مقاولات بتوريد 3 مكيفات وصيانة 21 مكيف بقيمة 36,410 دينار مشيرا لتكليف شركة مقاولات (غير مختصة) بتوريد وصيانة مكيفات مع المبالغة في أسعار المكيفات مقارنة بأسعار المكيفات مقارنة بأسعار السوق حيث بلغت قيمة توريد المكيف الواحد قوة 23 نوع بيكو 7,470 دينار إلى جانب ارتفاع قيمة مصروفات صيانة المكيفات مقارنة بالأسعار السائدة حيث بلغت قيمة صيانة المكيف الواحد نحو 1,950 دينار.

ولفت التقرير لتحميل بند مصروفات سنوات سابقة بمبالغ نظير عمل بعض الموظفين بالمجلس خلال يوم الراحة الإسبوعية (السبت) عن سنوات سابقة بقيمة بلغت 2,447,537 دينار إلى جانب حجز.

وأشار التقرير إلى المبالغة في صرف مبالغ مالية للمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي وعائللته مقابل إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بناء على تعليمات الرئيس دون إصدار أي قرارات بشأنها حيث وصلت قيمة أذونات الصرف المصروفة 1,492,959 دينار والقيمة المصرفة للمعني 369,402 دينار.