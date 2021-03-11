جماعة الاخوان: على حكومة الدبيبة العمل على توفير الخدمات والتمهيد لإجراء الانتخابات

ليبيا – هنأ حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين حكومة الدبيبة على نيلها الثقة من مجلس النواب في جلسته أمس الأربعاء بمدينة سرت.

الحزب بارك في بيان له طلعت المرصد على نسخة منه للشعب الليبي كافة الوصول أخيرًا بعد سنوات من الانقسام إلى تشكيل حكومة موحدة، معربًا عن تطلعه أن تعمل في كل الأراضي الليبية، وتوفر الخدمات وتوحد المؤسسات وتمهد لإجراء الانتخابات، معتبرًا أن ما تحقق هو تتويج لمسيرة الحوار الليبي الذي دعمه الحزب ودفع باتجاه تحقيقه طوال السنوات الماضية.

كما أشاد الذراع السياسي للإخوان بالتئام مجلس النواب بعد طول انقسام وبنصاب عالٍ، مبديًا تطلعه إلى أن يمارس مجلس النواب دوره حسب الاتفاق السياسي ويغتنم هذا التوافق للإيفاء بكل الاستحقاقات الكفيلة بإخراج ليبيا من أزمتها، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر 2021.

وطالب حزب العدالة والبناء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالالتزام بما نص عليه الاتفاق السياسي بملتقى الحوار الليبي وخارطة الطريق.

الحزب دعا جميع القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا إلى توحيد الجهود والتعاون بما يحقق الاستقرار، وتجاوز ما نتج عن الصراع خلال المراحل الانتقالية، من انقسام وتمزق وتصدع للنسيج الاجتماعي وضياع لمقدرات الوطن وسيادته.