عميد بلدية نالوت: الوضع الوبائي في المدينة كارثي وعدد الإصابات في ازدياد

ليبيا – قال عميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام إن الوضع الوبائي في المدينة كارثي، وعدد الإصابات في ازدياد؛ نتيجة فتح المنفذ الحدودي، مُتوقعًا فرض حظر تجوال كامل في المدينة خلال الأسبوع المقبل.

الحجام وفي تصريحات خاصة لسبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس، أضاف أنهم سجلوا حوالي خمس إصابات من الطلاب، مشيرًا إلى ان المدارس تُعاني من نقص الإمكانيات والمُعقمات، لافتًا إلى أن هناك حالات اشتباه في أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الحجام أن مركز العزل يُعاني من افتقار في الكوادر الطبية؛ بسبب تقصير وزارة الصحة، مُشيرًا إلى أن هناك ازديادا في عدد الوفيات، مبينًا أن العينات التي تُؤخد من المواطنين يتم تحويلها إلى طرابلس.