تسييري الجفرة يبحث تداعيات الوضع الوبائي في المنطقة

عقد المجلس التسييري لبلدية الجفرة، ورؤساء الفروع البلدية بهون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء اجتماعا لمناقشة الوضع الوبائي الحالي، والذي أدى إلى إغلاق تام للمدارس والكليات بالجفرة.

وتم الاستماع خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لتوصيات اللجنة، التي أكدت أن قسم العزل يعاني نقصا حادا في الأطقم الطبية، وأن الكادر العامل به الآن أربعة فقط، بعد إصابة ثمانية عناصر منه، كما أكدت التوصيات توقف فريق الرصد عن العمل بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة لأداء مهامه.

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