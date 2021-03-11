بعد يوم من نيل الدبيبة الثقة.. ديوان المحاسبة يكشف عن ملفات فساد برئاسي الوفاق

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 المفرج عنه بعد يوم واحد من نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة، مخالفات وفساد مالي في نفقات المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح تقرير الديوان أن المخالفات التي رُصدت تتضمن وجود مبالغ مالية تمثل مرتبات أشخاص مستقيلين وانتهت علاقاتهم بالرئاسي، واستعمال الفائض في بند المرتبات الأساسية في المناقلة إلى بند العمل الإضافي داخل الباب الأول بالرغم أن المرتبات تمت إحالتها وفق منظومة الرقم الوطني .

وأشار التقرير، إلى أن النفقات التسييرية للمجلس الرئاسي لسنة 2019 الباب الثاني قد بلغت 32 مليون ، في حين أن المصروفات الفعلية لديون المجلس من الباب الأول بلغت ما يقارب 4 مليون بإجمالي 37,431 مليون، مؤكدا أن الرئاسي لم يُثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين.

وأوضح التقرير أن الرئاسي لم يبلغ وزارة المالية بالمرتبات المخالفة لأشخاص مستقيلين أو المتوفيين مستغلا إيها في تغطية العجز في البنود الأخرى، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف صيانة السيارات التابعة للمجلس الرئاسي ووصلت قيمة بعضها إلى 12 ألف دينار.