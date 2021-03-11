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بعد يوم من نيل الدبيبة الثقة.. ديوان المحاسبة يكشف عن ملفات فساد برئاسي الوفاق

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 المفرج عنه بعد يوم واحد من نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة، مخالفات وفساد مالي في نفقات المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح تقرير الديوان أن المخالفات التي رُصدت تتضمن وجود مبالغ مالية تمثل مرتبات أشخاص مستقيلين وانتهت علاقاتهم بالرئاسي، واستعمال الفائض في بند المرتبات الأساسية في المناقلة إلى بند العمل الإضافي داخل الباب الأول بالرغم أن المرتبات تمت إحالتها وفق منظومة الرقم الوطني .

وأشار التقرير، إلى أن النفقات التسييرية للمجلس الرئاسي لسنة 2019 الباب الثاني قد بلغت 32 مليون ، في حين أن المصروفات الفعلية لديون المجلس من الباب الأول بلغت ما يقارب 4 مليون بإجمالي 37,431 مليون، مؤكدا أن الرئاسي لم يُثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين.

وأوضح التقرير أن الرئاسي لم يبلغ وزارة المالية بالمرتبات المخالفة لأشخاص مستقيلين أو المتوفيين مستغلا إيها في تغطية العجز في البنود الأخرى، مشيرا إلى ارتفاع   تكاليف صيانة السيارات التابعة للمجلس الرئاسي ووصلت قيمة بعضها إلى 12 ألف دينار.

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المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ديوان المحاسبة ملفات فساد

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  • دائماً النجاح له أعداء والمتفوقين لهم أعداء حاسدين وهذا شيء طبيعي – لأنهم أفضل متهم بكثير وهذا واقع لا مفر منه –
    الان لو تلاحظوا ياجماعة الخير والحق – ان الهجوم على الادارة الحكومية للوفاق جاء بعد فقط نيل لثقة برلمان وحتى البرلمان نفسه مشكوك في نزاهته –
    جاءوا فقط ليضعوا اي اختلاسات او تجاوزات او فساد على ادارة حكومة الوفاق الوطني – الحكومة التي أعطى أعضاءها كل جهدهم ووقتهم ونادوا حتى لادارات إصلاح للقطاعات الي طبعا لقول فيها القبلية والعنصرية والوساطة والمحسوبية والاختلاس والتبعية والجهل والرشاوي والتزوير
    مثل حكومة زيدان وَعَبَد الجليل السابقة – جاءوا ليضعوا فسادهم لتقسيم تركة القذافي على قبائلهم وأحزابهم – أين هم الان ..!!
    الكيب وَعَبَد الجليل والحمروشي وزيدان والقماطي والمقريف وغيرهم –
    قالوا انهم لقوا تركة القذافي والفساد لمدة أربعين عام –
    سبحان الله حتى الي يصيرله حادث في طريق منهم او تجيه زكمة يقول من القذافي – لا حول الله …!!
    وهما انفسهم وراء كل الاختلاسات والسرقات والفساد في ذلك الوقت ….
    والآن عندما أصلحت الوفاق وتحدوا الصعاب وواجهوا المشاكل وقدموا الكثير لوطنهم وابناءهم الذين ضحوا بحياتهم وابناءهم –
    قالوا وحاولوا إيهام الناس والمواطن المخدول
    انهم حكومة اتراك وحكومة استعمار وأنهم لا يصلحوا لقيادة الدولة –
    ونسوا تماما ان الفساد الذي يحصل في مناطق اخرى سببه هولاء المرضى أعداء التقدم واعداء المواطن – من جلب السموم للشباب وسرقة القطاعات وتوظيف القبلية والوساطة والتزوير –
    حتى الميزانيات الاي تخصص للمواطن يتم تقسيمها لشراء الأيل والخيول والزوجات للإداريين والقبائل – والباقي يتم الترقيع به به وطلب المزيد من امًوال الدولة او اتهام اطراف اخرى بالفساد –
    لو يتم محاسبة مثلا مدير مثلا مدير مصنع الحديد والصلب او اي مصنع ليبي او اي حزب من الاحزاب الليبية ومعرفة ثروتهم بقانون التطهير من اي لك هذَا ..؟!!!
    ستجد المزارع والفيلات ومعارض السيارات والشركات والمصانع والتشاركيات.
    وبعدها يقولك والله الحكومة ما تصلحش وفلان وعلان وهلم جرا –
    غير الإصلاحات الي قدمتها الحكومة الوقاق الليبية من توفير حتى اجهزة علاج الأسنان داخل المستشفيات العامة – تم سرقتها للعيادات الخاصة من النفوس المريضة لتكليف المواطن وبث الكراهية لقطاعات الدولة وعدم وجود رقابة وتأمين لقطاعات الآي تخدم الدولة اللببية حتى من مقياس ومنظور التحضر والرقي والتطور الفكري والخدمي للمواطن في ترتيب الدولة الليبية فالعالم لكن كما يقولون – فاقد الشيء لا يعطيه وهذه حقيقة
    بِسْم الله الرحمن الرحيم ” ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ” –
    صدق الله العليم العظيم

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