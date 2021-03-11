وزير المالية يصدر هذا القرار بشأن الضريبة الجمركية

أصدر وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري اليوم الخميس قراراً يقضي بتحديد قيمة الدولار الجمركي لأغراض احتساب الضريبة الجمركية المستحقة بواقع 2.12 دينار لكل واحد دولار وفقاً لدراسة علمية مسبقة اعدت من قبل خبراء مختصين بالعلوم الاقتصادية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة المالية بحكومة الوفاق أن بوطاري أعلن من مقر مصلحة الجمارك وضع قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 203 لسنة 2021م ، بشأن إستحداث نظام الدولار الجمركي موضع التنفيذ وذلك بتحديد قيمة الدولار الجمركي لأغراض احتساب الضريبة الجمركية المستحقة بواقع 2.12 دينار لكل واحد دولار وفقاً لدراسة علمية مسبقة اعدت من قبل خبراء مختصين بالعلوم الاقتصادية وكذلك إنشاء غرفة مختصة داخل المصلحة للعمل على تحديث معدل قيمة الدولار الجمركي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يهدف للمساهمة من خلال أدوات السياسة المالية لأحداث إستقرار نسبي في المستوى العام للاسعار وكذلك لضمان دخول أكبر عدد من المتعاملين بالاقتصاد الوطني إلى المنظومة القانونية وتأسيس قاعدة بيانات عن البضائع المستوردة كماً ونوعاً لتكون رادفاً في رسم سياسة تجارية ناجعة .

وأضافت الوزارة أن هذا النظام سيعمل به بشكل مؤقت، ويخضع للتحديث من حين إلى آخر وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وذلك إلى حين تحديد سعر الصرف التوازني للدينار الليبي مقابل العملات الآخرى من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .