ديوان المحاسبة يكشف عن ملفات فساد في داخلية الوفاق

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 المفرج عنه بعد يوم واحد من نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة، مخالفات وفساد مالي في مصروفات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التي يترأسها فتحي باشاغا.

وأوضح تقرير الديوان أن المخالفات التي رُصدت لم تقتصر على المصروفات المنفذة بقيمة 2.4 مليار دينار فقط إنما قدمت مبلغا إضافيا قيمته 1.3 مليار دينار، مشيرا إلى أن المصروفات لم تتم المصادقة عليها أو التحقق من صحتها.

وأشار التقرير إلى أنه لو تم قبول الالتزامات على مصروفات وزارة الداخلية ستتجاوز 3.7 مليار دينار في العام 2019، مؤكدا أن الوزارة أنفقت 60 مليون دينار تحميلا على بند المتفرقات عام 2018.

وقال الديوان “إن وزارة الداخلية قامت بتحميل مصروفات أخرى عام 2018 بقيمة 3.32 مليون دينار أنفقت بداية العام 2019، مشيرا إلى أن المخصصات التي منحت للوزارة خلال 2019 كانت مضاعفة وتتجاوز مخصصات عامين مجتمعين.

وأوضح التقرير بأن مخصصات ونفقات ديوان وزارة الداخلية كانت تصاعدية من 869 مليون دينار عام 2016 إلى 2.4 مليون دينار في العام 2019، مشيرا بأن ديوان الوزارة زادت مخصصاته ونفقاته بشكل تصاعدي من 2016 إلى 2019 بزيادة نحو 267 في المائة.