“الحصادي”: ما حدث في سرت يؤكد أن الحل في ليبيا هو “الحوار”

بارك عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي حصول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على نيل ثقة مجلس النواب.

وقال الحصادي، خلال لقائه اليوم الحميس، عبر قناة “ليبيا بانوراما”، إحدى الأذرع الإعلامية الممولة من جماعة الإخوان المسلمين، المدرجة على قائمة الإرهاب، “نبارك للشعب الليبي هذا الحدث الكبير جدا والهام، ونهنئ عبد الحميد الدبيبة ولحكومته، ونتمنى لها كل التوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة جدا”.

وأضاف: “ما حدث في سرت تحت قبة البرلمان هو حدث يؤكد أن الحل في ليبيا هو الحوار من خلال العمليات السياسية”.

وتابع الحصادي: “الحل في ليبيا لا بد أن يكون عبر الحوار السياسي وعبر المفاوضات ووفق المشروعية الموجودة في ليبيا المتمثلة في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.