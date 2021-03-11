ليبيا الان

“الحصادي”: ما حدث في سرت يؤكد أن الحل في ليبيا هو “الحوار”

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بارك عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي حصول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على نيل ثقة مجلس النواب.

وقال الحصادي، خلال لقائه اليوم الحميس، عبر قناة “ليبيا بانوراما”، إحدى الأذرع الإعلامية الممولة من جماعة الإخوان المسلمين، المدرجة على قائمة الإرهاب، “نبارك للشعب الليبي هذا الحدث الكبير جدا والهام، ونهنئ عبد الحميد الدبيبة ولحكومته، ونتمنى لها كل التوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة جدا”.

وأضاف: “ما حدث في سرت تحت قبة البرلمان هو حدث يؤكد أن الحل في ليبيا هو الحوار من خلال العمليات السياسية”.

وتابع الحصادي: “الحل في ليبيا لا بد أن يكون عبر الحوار السياسي وعبر المفاوضات ووفق المشروعية الموجودة في ليبيا المتمثلة في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أجتماع الصور المتحركه في سرت في ما يسمي برلمان ليس بمحض ارادتهم ولا هو حرص منهم علي مصلحة الشعب اامتملح أن ما حدث اجتماع اكتضت به قاعة اوقادوقو كان بسبب قرصة وذن من أستيفاني ومن السفير الامريكي عندما قالت استيفاني مالم يعتمد البرلمان هذه الحكومه فسيعود الأمر الي لجنةال75 وقال السفير كلام يعتبر تهديد هو الآخر بالتالي ان حصل هذا فسيكون البرطمان منحل أوتوماتيكي وهذا يعني أن المستفيدين في البرطمان سيفقدوا مميزات نالوها قبل موعدها بتسعة أشهر ولكن بأجتماع كهذا سيطيل عمر مميزاتهم بيما لا يقل عن 9اشهر لاحقه

    رد