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الروياتي: أصحاب المصالح هم من يقولون أن طرابلس لم تعد تصلح لتكون عاصمة لليبيين

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال أحمد الروياتي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بـوصفه «محلل سياسي»، إن القول بأن طرابلس لم تعد تصلح لتكون عاصمة لكل الليبيين أمام تغول المليشيات والمجرمين والمافيات والمفسدين “المشرعنين وغير المشرعنين” فيها، لا يتحدث به إلا صحاب مصلحة أو مستفيد” على حد تعبيره.

وتابع أحمد الروياتي- أحد أبرز المدافعين عن «باشاغا»- في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” والله لا يدافع عن هذا الأمر إلا كل صاحب مصلحة ومستفيد ومشارك فيه، وإلا فإن كل مدن ليبيا خير وبركة إلى أن يتم تنظيف طرابلس” على حد زعمه.

وأضاف:” بعيدا عن هذه المهزلة التي أثقلت كاهلنا نحن المدافعون الحقيقيين عن “فبراير والدولة المدنية”، والتى تكاد تموت من طعناتكم لها، يا مدعيي الانتماء لها” .

واختتم:” فعلا أنكم لا تعون المخاطر، وستندمون يوم لا ينفع الندم”.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.

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أصحاب المصالح إصلاح الروياتي طرابلس عاصمة لليبيين

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أن أغبي الأغبياء في نظري هو من يمجد نكبة فبراير  وأكذب الكاذبين في نظري من  يدعي بوجود جيش ليبي أسمه بنيان مش عارف شنو قد حرر سرت من الدواعش والكل كان يري بأم عينه حمم القصف علي رؤس دواعش كان يآتي من الجو من طائران أمريكي وبصواريخ موجه من الارض من كتيبة النخبه البريطاني وكتيبه التدخل الايطالي حيث كان الامريكان من الجو يدمروا في مقرات تواجد الدواعش والبنيان المتعوس يغنموا كونهم هم من يهرع للمكان الذي تم مساواته بالارض أما من طائره امريكيه او بصاروخ موجه بريطاني ولا يوجد شئ أسمه ضرطان الغضب قد واجه الجيش في محاولته تحرير طرابلس من عصابات الجريمه المنظمه التي شرعنها الأخوان والسراج وأسموها زورا وزيفا وبهتانا جيش وطني فكيف يكون وطني و90% منهم مرتزقه تشاديين وسودانيين وتوانسه فلو هو جيش بيما تحمله كلمة جيش من معني لماذا قايضون الاخوان تركيا علي أن تحميهم من جيش ليبيا الحقيقي مقابل ودائع بالمليارات لانقاذ الليره التركيه وهيبات سخريه يمنح بموجبها من لا يملك حق العطاء لمن لا يستحق قوت الليبيين للاتراك بالاضافه الي السماح لتركيا ببناء قواعد لها في الغرب الليبي 

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