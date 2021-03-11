الروياتي: أصحاب المصالح هم من يقولون أن طرابلس لم تعد تصلح لتكون عاصمة لليبيين

قال أحمد الروياتي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بـوصفه «محلل سياسي»، إن القول بأن طرابلس لم تعد تصلح لتكون عاصمة لكل الليبيين أمام تغول المليشيات والمجرمين والمافيات والمفسدين “المشرعنين وغير المشرعنين” فيها، لا يتحدث به إلا صحاب مصلحة أو مستفيد” على حد تعبيره.

وتابع أحمد الروياتي- أحد أبرز المدافعين عن «باشاغا»- في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” والله لا يدافع عن هذا الأمر إلا كل صاحب مصلحة ومستفيد ومشارك فيه، وإلا فإن كل مدن ليبيا خير وبركة إلى أن يتم تنظيف طرابلس” على حد زعمه.

وأضاف:” بعيدا عن هذه المهزلة التي أثقلت كاهلنا نحن المدافعون الحقيقيين عن “فبراير والدولة المدنية”، والتى تكاد تموت من طعناتكم لها، يا مدعيي الانتماء لها” .

واختتم:” فعلا أنكم لا تعون المخاطر، وستندمون يوم لا ينفع الندم”.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.