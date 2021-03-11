إيطاليا: ندعم وحدة ليبيا وترسيخ السلام والاستقرار فيها

أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي خلال مكالمة هاتفية الخميس مع نظيره في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة على “دعم إيطاليا الكامل لوحدة ليبيا وترسيخ السلام والاستقرار في البلاد في إطار العملية (السياسية) الليبية الداخلية تحت مظلة الامم المتحدة”.

واشارت مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء الايطالية الى أن دراغي شجع الدبيبة وحكومته على “التركيز على الأهداف ذات الأولوية مثل أمن وازدهار الشعب الليبي والمنطقة باسرها” بحسب وكالة آكي.

وتناول الجانبان “آفاق تقوية الشراكة الثنائية بصورة أكبر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك” بين روما وطرابلس.