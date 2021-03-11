رئيس الوزراء الإيطالي: أكدت للدبيبة دعمنا الكامل لوحدة واستقرار ليبيا

أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، في مكالمة هاتفية الخميس مع نظيره في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة على “دعم إيطاليا الكامل لوحدة ليبيا وترسيخ السلام والاستقرار في البلاد في إطار العملية (السياسية) الليبية الداخلية تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية، في بيان لها، إن دراغي شجع الدبيبة وحكومته على “التركيز على الأهداف ذات الأولوية مثل أمن وازدهار الشعب الليبي والمنطقة بأسرها”.

كما أولت المكالمة الهاتفية “اهتماما خاصا بشأن آفاق تقوية الشراكة الثنائية بصورة أكبر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك” بين روما وطرابلس، بحسب وكالة أنباء “أكي”.