تسليم مولد كهرباء للعيادة التنفسية في مدينة سبها

ناقش عضوا المجلس البلدي فيها، أبو بكر جماعة، وبلحاج علي، الاحتياجات المستعجلة للمدينة، المتمثلة بمولد كهربائي لمصنع الأكسجين بالعيادة التنفسية، ومصنع أكسجين متكامل لمركز عزل عبدالرحمن البركولي، وذلك خلال اجتماعهما مع وكيل وزارة الصحة، عبدالرحمن عمير، ورئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، خليفة البكوش.

الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا سبها، خلص إلى تسليم مولد كهرباء للعيادة التنفسية من قبل مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة، سامي الشعافي، وذلك في إطار السعي لحل المختنقات التي تواجه المراكز الصحية الخاصة بمجابهة الوباء.

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