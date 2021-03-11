هكذا علق الدبيبه على المبالغ المدفوعة للتعامل مع فيروس كورونا

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا خليفة البكوش ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار عن استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، مؤكدا أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الذي عقد اليوم الخميس مناقشة الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فايروس كورونا وفق الأولويات المعدة لذلك وكذلك الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.