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هكذا علق الدبيبه على المبالغ المدفوعة للتعامل مع فيروس كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا خليفة البكوش ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار عن استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، مؤكدا أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الذي عقد اليوم الخميس مناقشة الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فايروس كورونا وفق الأولويات المعدة لذلك وكذلك الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • قولوا لهالكلب المصراتي يعلق على ال500 مليار اللي نسفوهم كلاب النجمة والهلال يا منافقين يا خوارج العصر يا مجرمين يا انذال والا الملايين الدولارات شهريا للمرتزقة السوريين…وبعدين مش انتم اللي جبتم الكورونا من تركيا يا حيوانات؟ يا فاشلين يا انجاس

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